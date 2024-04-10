В Пентагоне захотели преподать урок Путину в контексте Крыма

Помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер призвала преподать урок России в контексте Крыма. Ее слова передает РИА Новости.

«Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать [президенту России Владимиру] Путину урок», — заявила она в ответ на вопрос, необходимо ли исключение Крыма из состава России для стратегического поражения страны в конфликте.

При этом Уолландер подчеркнула, что соответствующее решение должна принимать Украина.

«Чтобы Россия не забирала территории посредством использования силы — это стратегический успех для Украины и США», — указала она.

Ранее Уолландер заявила о необходимости выделить помощь Киеву в ближайшие месяцы. Она объяснила, что в противном случае последние два года инвестиций в будущее страны не окупятся.