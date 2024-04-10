В Совете Федерации оценили вероятность боевых действий в Гагаузии

Начало боевых действий в Гагаузии, которая заявила о возможном выходе из состава Молдавии, маловероятно, рассказал в беседе с NEWS.ru сенатор Виктор Бондарев. По его словам, пока говорить о провозглашении независимости автономии рано.

Гагаузы в 90-е годы отделялись от Молдавии, но затем путем переговоров вернулись в ее состав на приемлемых для них в то время условиях. Гагаузия имеет сейчас автономию, которая, однако, ущемляется Кишиневом, в этом заключена главная проблема, — заявил Бондарев.

Необходимости в отправке российского миротворческого контингента в регион, по его словам, также пока нет: миротворцы защищают жителей Приднестровья, а гагаузам физически никто не угрожает. Сенатор отметил, что у РФ нет общей границы с Гагаузией, но, если ситуация со временем изменится, то Россия будет иметь больше возможностей для маневра.

В связи с тем, что также не урегулирована ситуация с Приднестровьем, то в идеале было бы превратить Молдавию в Федерацию, что обеспечит на государственном уровне статус русского языка. И решит проблему возможного поглощения Молдавии Румынией, — сказал сенатор.

9 апреля в Москву с рабочим визитом прибыла глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ее поездка проходит на фоне недавних заявлений о том, что автономия может покинуть состав Молдавии, если Кишинев примет решение о присоединении республики к Румынии.

По словам самой Гуцул, гагаузы рассчитывают на поддержку РФ. Она сообщила, что президент России Владимир Путин дал ей понять, что Москва «всегда будет с гагаузским народом».