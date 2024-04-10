$93.22+0.47101.23+0.49
Войти в почту

В ЕС заговорили о новом санкционном режиме против России

Страны ЕС обсуждают новый режим санкций против России. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

В ЕС заговорили о новом санкционном режиме против России
© globallookpress.com
«<…> я рассчитываю, что его утвердят в кратчайшие сроки», — отметил он.

До этого высокопоставленный европейский представитель не исключил, что ЕС введет отдельный режим санкций за нарушения прав человека в России.

Накануне стало известно, что США ввели санкции против трех российских компаний. В перечень попали «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила». Кроме того, ведомство включило в черный список шесть китайских компаний и две — из Объединенных Арабских Эмиратов.

В МИД РФ заявили, что 14-й пакет санкций говорит о менталитете разрушителей у ЕС

Накануне высший суд ЕС решил отменить первоначальные акты о введении санкций против миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана. Оба предпринимателя входят в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Политика
Жозеп Боррель
Петр Авен
Михаил Фридман
ОДК-Стар
ЕС
Соединенные Штаты
Объединенные Арабские Эмираты
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости