МИД России запросил от Запада доказательств о причастности РФ к кибератакам

Спецпредставитель президента России, директор департамента международной информационной безопасности министерства иностранных дел РФ Артур Люкманов потребовал от западных лидеров конкретных доказательств причастности России к агрессивным кибератакам на зарубежные ведомства. Его слова передает РИА Новости.

«Требуются не лозунги, а конкретные доказательства и взаимодействие с участием компетентных ведомств», — заявил сотрудник МИД в ходе мероприятия в дискуссионном клубе «Валдай».

Только так можно расследовать вопросы информационной безопасности и выявить виновников компьютерных атак, утверждает Люкманов.

Некоторое время назад офис премьер-министра Франции сообщил, что множество государственных сервисов страны подверглись информационной атаке. Глава Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню высказал обеспокоенность по поводу увеличившегося числа хакерских атак на предприятия военно-промышленного комплекса и указал на Россию как на источник этих атак.