Депутат Госдумы предложила оценивать губернаторов по состоянию ЖКХ

Состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах нужно включить в KPI губернаторов, который учитывается федеральным центром. Об этом в интервью NEWS.ru заявила зампредседателя Госдумы Светлана Разворотнева. По ее словам, сегодня регионам предоставлено множество опций для поиска инвестиций в обновление коммунальных сетей, но местные власти не всегда ими пользуются.

Мне кажется, что состояние коммунальной сферы в регионе обязательно надо включать в KPI губернаторов. Это, думаю, намного важнее, скажем, имеющегося там показателя в виде числа людей, занимающихся физкультурой, — сказала депутат.

Она отметила, что сегодня правительство РФ предоставляет целый ассортимент инструментов, с помощью которых можно найти инвестиции в коммунальную инфраструктуру.

Например, кредиты — межбюджетные, казначейские — на очень длинный срок под низкие проценты. А также инфраструктурные облигации, которыми, в том числе, занимается ДОМ РФ, — перечислила Разворотнева.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что объем инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инфраструктуру и меры по поддержке экономики во втором полугодии 2023 года составил 709 млрд рублей. По данным ЦБ, в первой половине года чистый объем инвестиций из ФНБ за вычетом возвратов составил 288 млрд рублей.

Речь идет о средствах, которые выделили на возвратной основе на 14 проектов. Среди них развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, финансирование Фонда содействия ЖКХ и Фонда развития территорий, ЦКАД, строительство трасс Казань — Екатеринбург и обхода Твери. Деньги также направили на льготный лизинг воздушных и водных судов, наземного транспорта, обновление подвижного состава метро в Санкт-Петербурге. Разворотнева также пояснила, что деньги называются «возвратными» не просто так — соответствующие расходы казны учтут в тарифах для населения. То есть россияне в итоге сами профинансируют модернизацию ЖКХ.