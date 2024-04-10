Вхождение в состав России новых регионов необходимо всем учитывать при разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

Таким образом он прокомментировал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего прекратить конфликт на Украине немедленно при соблюдении территориальной целостности Украины. Газета.Ru

«Геополитические реалии на Украине сейчас другие. И в России они другие. Российская Федерация стала больше: у нее появились четыре новых региона. И это необходимо учитывать всем», — подчеркнул Песков. Ura.Ru