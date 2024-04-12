В МИД РФ пригрозили Финляндии контрмерами в случае ядерной угрозы для России

Финляндия в полной мере столкнется с военно-политическими контрмерами России, если создаст для нее ядерную угрозу. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В частности, так дипломат прокомментировал заявления финских властей о том, что они могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по территории страны. "Подобные намерения можно оценить с помощью библейской формулы - "не ведают, что творят", - сказал он. - Если таков выбор финских властей, то им следует быть готовыми и к последствиям данного выбора. <…> Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами".

"Приведенное выше библейское высказывание традиционно является синонимом милосердия и всепрощения. Однако во взаимоотношениях со странами НАТО такой подход, видимо, уже не работает: нашу сдержанность и долготерпение там, как правило, принимали за слабость и пытались эксплуатировать", - добавил Ермаков.

По его словам, у Москвы до последнего времени не было никаких серьезных вопросов к Хельсинки в сфере безопасности. "Любому здравомыслящему наблюдателю очевидно, что до вступления Финляндии в НАТО - сколь стремительного, столь же и бездумного - этой стране абсолютно ничего не угрожало с российского направления", - подчеркнул директор департамента МИД РФ. Однако теперь руководство Финляндии в одночасье решило отбросить "то, что гарантировало спокойствие и стабильность их страны, а именно - военный нейтралитет", и оказалось втянуто в общую антироссийскую политику НАТО.

"Одного только вступления в НАТО Хельсинки, по-видимому, показалось мало: теперь там рассуждают и о возможности присоединения к практической деятельности стран блока по созданию угроз для России с задействованием ядерного оружия, - отметил дипломат. - Возникает вопрос: к чему в реальности ведут действия Хельсинки по якобы укреплению собственной безопасности? Вряд ли она повысится в результате появления на картах российского Генштаба пометок, которые означают внесение объектов на территории Финляндии в список легитимных целей для поражения в случае прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. Похоже, это тот самый случай, когда можно сделать заключение: "за что боролись, на то и напоролись".

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что может разрешить транзит ядерного оружия после того, как страна присоединилась к Североатлантическому альянсу. В настоящее время ввоз ядерного оружия в Финляндию запрещен.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.