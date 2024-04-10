Как Россия готовится к резкому приближению НАТО к своим границам

Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса создадут на территории Финляндии в 140 километрах от российской границы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о резко выросшей активности НАТО у границ РФ. В ответ он обещал разместить российские войска и системы поражения возле присоединившихся к Альянсу Финляндии и Швеции. Об обострении ситуации и о том, как РФ реагирует на активность у своих границ — в материале URA.RU.

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В финском Миккели разместят штаб сухопутных войск НАТО

НАТО планирует расположить штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в 140 километрах от российской границы — в финском городе Миккели. Штаб будет проводить учебные мероприятия альянса в регионе. Организация станет работать круглосуточно и подчиняться американской штаб-квартире в Норфолке, сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Отношение президента Финляндии к РФ

Президент Финляндии Александр Стубб не видит возможности политического диалога с главой РФ Владимиром Путиным. Политик является жестким критиком Москвы. Он также поддержал Украину, призвав наладить поставки вооружения.

Парламент Финляндии принял законопроект об установке забора на границе с Россией для усиления безопасности

Парламент Финляндии в июле 2022 года принял законопроект, который позволит установить на границе с Россией заграждение, пишет Reuters. Он также подразумевает закрытие 1300 километровой страны от лиц, ищущих убежища в случае «исключительных обстоятельств».

Путин заявил о резко выросшей активности НАТО у границ России

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что активность НАТО резко возросла. К границам России переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Также увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе.

Путин анонсировал создание Ленинградского военного округа из-за Финляндии

Путин заявил, что вступление Финляндии в НАТО вынудило сконцентрировать военные подразделения в Ленинградском военном округе. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Также президент отметил, что отношения между Россией и Финляндией складывались добрыми и сердечными.