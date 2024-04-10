Сенатор обвинил Пашиняна в разрушении будущего армянского народа

Отношения России с премьер-министром Армении Николом Пашиняна находятся в тупике, он рушит будущее своего народа, заявил NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, это не касается отношений граждан России и Армении. Сенатор напомнил, что миллионы армян живут в РФ и «неплохо себя чувствуют».

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Я считаю, российско-пашинянские отношения действительно в тупике. Что касается жителей Армении, они все разные. Миллионы армян живут в России и неплохо себя чувствуют. Действия нынешнего правительства Пашиняна разрушают будущее армянского народа. На мой взгляд, это объективная оценка, — сказал Климов.

Ранее Пашинян на заседании правительства Армении заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена. Однако, по его словам, Армения «не сделала ни одного неверного шага».

Политолог Дмитрий Солонников считает, что Ереван шаг за шагом старается избавиться от участия Москвы в трехстороннем формате урегулирования отношений с Баку, пытаясь заменить ее на Брюссель и Вашингтон. По его мнению, теперь Запад попытается усилить давление на Азербайджан, добиваясь, чтобы Баку пошел по пути Еревана.