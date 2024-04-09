В Еврокомиссии рассказали о 14-м пакете санкций против России

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал подробности нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в данный момент в Европе обсуждают состав нового пакета антироссийских санкций, который станет уже 14-м по счету. Как уточнил Домбровскис, Евросоюз планирует принять его весной.

«Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть согласован весной. Он должен включить большой список ограничений с сильным уклоном на борьбу против обхода санкций — в морском секторе, к примеру Россия продолжает пытаться нарушать ценовой потолок на экспорт своей нефти», — рассказал он.

При этом Домбровскис добавил, что членам Евросоюза становится все сложнее согласовывать санкции, так как «доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным, дискуссии между государствами-членами ЕС становятся все более трудными».

В Германии подняли вопрос о введении нового вида санкций против России

Ранее в Европарламенте рассказали о способе ограничить поставки нефти из России.