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Ульянов ответил на призывы Борреля к России вывести войска с ЗАЭС

Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес Москве «вывести войска с Запорожской АЭС» звучит как поощрение украинских ударов по станции, заявил в Telegram-канале постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, внешняя политика ЕС находится в очень плохом состоянии.

Ульянов ответил на призывы Борреля вывести войска РФ с ЗАЭС
© MFA Russia/Global Look Press
Это звучит как поощрение дальнейших украинских атак. Действительно, внешняя политика ЕС находится в очень плохом состоянии, — написал он.

Ранее Боррель сообщил, что удары беспилотников по Запорожской АЭС повышают риск ядерного инцидента, и атаки на атомную электростанцию должны прекратиться. В то же время он не стал возлагать ответственность за происходящее на Киев.

Пресс-служба Запорожской АЭС до этого информировала, что дрон ВСУ атаковал крышу корпуса с уникальным тренажерным центром, расположенным на объекте. Представители атомной электростанции уточнили, что в результате никто не пострадал. Тренажер реакторного зала также не получил повреждения.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина позже рассказала, что украинский беспилотник атаковал здание учебно-тренировочного центра через 10 минут после того, как там побывали сотрудники МАГАТЭ. Представители миссии посещали лабораторию радиационного мониторинга. Яшина подтвердила, что обошлось без пострадавших.

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