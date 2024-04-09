Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина является наиболее ярким примером государства, идущего по пути цивилизационной деградации. Об этом пишет ТАСС.

«Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример — Украина», — отметил глава российского Совбеза на заседании научного совета.

Патрушев подчеркнул, что активное продвижение в медиа западных стереотипов, поведенческих моделей, идеологий и мировоззренческих установок приводит к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни, а также утрате самобытности и национального самосознания.

Ранее Патрушев заявил, что реакция президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокус Сити Холле» была неадекватной. По его словам, украинский лидер обвинил в организации теракта российские власти, в то время как Словакии прямо говорят, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).