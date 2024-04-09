Путин принял решение по паводкам в Оренбургской области

Президент России Владимир Путин принял решение командировать в Оренбургскую область, где складывается сложная ситуация с паводками, министра строительства Ирека Файзуллина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Руководителя Минстроя глава государства поручил командировать в Оренбуржье по итогам телефонного разговора с губернатором российского региона Денисом Паслером, уточнил Песков. По его словам, министр проинформирует жителей о предстоящей работе по восстановлению поврежденной паводком инфраструктуры.

«Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям — главным образом тем, кто по-прежнему находится в зоне затопления, и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения», — сообщил пресс-секретарь президента.

Оренбургская область больше всего пострадала от весеннего паводка, там действует режим ЧС федерального масштаба. Регион предупреждали о «достаточно аномальном» паводке, заявлял начальник нижегородского главка МЧС Валерий Синьков. По прогнозам специалистов, ситуация с паводками в регионе улучшится не раньше 25 апреля.

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Согласно спрогнозировали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. Глава ведомства призвал жителей серьезно отнестись к прогнозам по подтоплениям и вовремя эвакуироваться.