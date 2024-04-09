В Крыму отреагировали на попытку ВСУ атаковать полуостров

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России являются преступлением, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Самонадеянные "смельчаки", возомнившие себя бессмертными, должны, наконец, осознать, что все попытки противоправных диверсионно-террористических атак на территорию России являются преступлением, за которое будет определено достаточно суровое наказание в соответствии с законом России», — прокомментировала Ковитиди.

Все преступники будут жестко наказаны без срока давности, в какой бы стране они не жили и где бы они ни находились — Ольга Ковитиди, сенатор от Крыма.

Также сенатор отметила, что Крымский мост, который, по словам Киева, остается приоритетной целью для Украины, надежно защищен.

«Это знает даже противник. Но расслабляться нельзя», — заключила она.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате противокорабельной ракеты «Нептун» ВСУ в небе над Черным морем. Снаряд был уничтожен у побережья Крымского полуострова.

В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

7 апреля руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Крымский мост остается приоритетной целью Украины. При этом он добавил, что объект достаточно хорошо защищен.