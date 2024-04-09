МИД РФ: Киев не будет спешить отказываться от транзита российского газа

Киевские власти, несмотря на истекающий в 2024 году контракт с Россией, не будут спешить отказываться от транзита российского газа, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что в январе премьер Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем допустил продолжение транзита газа России через Украину в 2025 году.

«Насколько известно, и другие европейцы не торопятся ставить точку в данном вопросе», — отметил Полищук.

По его словам, Шмыгаль не раз говорил, что хотя сама Украина не будет вести переговоры с Россией и продлевать действующий контракт или подписывать новый с «Газпромом», это могут сделать ЕК или группа европейских государств, которые заинтересованы в сохранении транзита.