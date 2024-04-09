МИД РФ: Киев продвигает силовой сценарий в Приднестровье

Продвигаемые Киевом силовые сценарии решения приднестровской проблемы затрудняют поиск путей урегулирования. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Меры экономического и иного давления Кишинева на Тирасполь, а также продвигаемые Киевом силовые сценарии решения приднестровской проблемы не приближают, а затрудняют поиск жизнеспособных путей урегулирования", - отметил дипломат.

По его словам, обращение участников состоявшегося 28 февраля съезда народных избранников Приднестровья к России и международным инстанциям за помощью отражает степень напряженности вокруг этого региона.

"Приднестровье, где, как я говорил, проживает 220 тысяч российских граждан, находится в поле нашего неослабного внимания. Поэтому обращение Тирасполя будет самым внимательным образом рассмотрено", - подчеркнул глава департамента МИД.

Также Полищук назвал объявление в розыск МВД Украины главного переговорщика от Приднестровья, главу его внешнеполитического ведомства Виталия Игнатьева еще одним фактором эскалации.

"Считаем данное решение Украины, являющейся, напомню, как и Россия, гарантом и посредником в процессе приднестровского урегулирования, в высшей степени деструктивным, - отметил он. - То же самое относится к принятым ранее Кишиневом поправкам в законодательство о противодействии сепаратизму. Решение Киева наносит серьезный удар по переговорному процессу. Ожидаем адекватной реакции на это со стороны ОБСЕ накануне запланированного на 12 апреля визита в регион действующего председателя организации [главы МИД Мальты Яна] Борга".