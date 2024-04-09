МИД: Киев усугубляет приднестровский конфликт силовыми сценариями

Киев своими действиями отдаляет урегулирование приднестровского конфликта, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

По его словам, экономическое давление Кишинева на Тирасполь и продвигаемые Киевом силовые сценарии не способствуют поиску жизнеспособных решений, передает ТАСС.

Полищук подчеркнул, что подобные действия лишь затрудняют мирное урегулирование.

Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.