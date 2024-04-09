В МИД РФ оценили китайский план по Украине

Россия считает инициативу Китая по украинскому урегулированию более реалистичной, чем "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, в Москве высоко ценят позицию китайских коллег по украинскому кризису.

"Отмечаем их искреннее стремление способствовать его подлинному и устойчивому урегулированию мирным путем, - подчеркнул дипломат. - В отличие от ультимативной и тупиковой "формулы Зеленского", которая априори не способна привести ни к каким результатам, инициатива Пекина, основанная на китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному, более реалистична"

Полищук добавил, что в Пекине "понимают первопричины [украинского кризиса], осознают деструктивную роль Запада в его возникновении и эскалации".

В феврале 2023 года МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.