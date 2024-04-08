Россия и Китай ищут альтернативу украинской формуле мира

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай, во время которого дипломат планирует обсудить со своим китайским коллегой альтернативу украинской формуле мира. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что основная часть визита Лаврова запланирована на вторник. Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, во время визита Лаврова ожидается «обстоятельный обмен мнениями по ряду горячих тем, региональных сюжетов, включая украинский кризис, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другие проблемы».

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При этом накануне отлета в Китай Лавров провел встречу с послами 70 государств Глобального Юга, во время которой также поднималась тема урегулирования конфликта на Украине. Тогда дипломат заявил, что мирный план Владимира Зеленского не смогут привести стороны к миру.

«Эта формула не предполагает никаких компромиссов, альтернатив. Она полностью игнорирует сделанные из самых добрых побуждений инициативные предложения, которые прозвучали в свое время от КНР, ЮАР, Бразилии, Лиги арабских государств. Все это выслушивается, но никоим образом не учитывается и не будет учитываться», — заявил он.

Ранее Лавров прибыл в Пекин, чтобы провести встречу с главой МИД Китая Ваном И.