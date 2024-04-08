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Депутат Альшевских: cлова Юлии Навальной проверят на предмет призыва к санкциям

МВД начало экспертизу заявлений Юлии Навальной на предмет призыва к экономическим санкциям против России, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.

МВД начало экспертизу в отношении вдовы Алексея Навального*
© РИА Новости

Альшевских рассказал, что самостоятельно обратился в правоохранительные органы, чтобы те дали правовую оценку высказываниям вдовы Навального* — вероятно, речь идет о ее выступлении в Европарламенте.

Обращение депутата было рассмотрено и принято — ведомство сообщило, что по выступлению назначили соответствующую психолого-лингвистическую экспертизу.

«Не секрет, что Европе и США содействует жалкая кучка отщепенцев. Среди россиян, вставших на сторону врага, — Юлия Навальная», — написал он.

Ожидаемые сроки заключения по проверке — второе полугодие этого года. По словам депутата, если экспертиза найдет подтверждение, что призывы к введению санкций имели место, Навальная будет привлечена к ответственности в рамках действующего законодательства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у вдовы Алексея Навального Юлии был шанс приехать в Россию и увидеть мужа.

* Внесен минюстом в список экстремистов и террористов

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