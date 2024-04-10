Захарова заявила, что санкции ООН против КНДР не должны действовать бессрочно

Режим санкций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна необходимо ограничить по времени, эти рестрикции стали пережитком прошлого и не приносят никакой пользы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Санкции не делают обстановку в регионе более безопасной. Почему бы не начать с того, чтобы установить для них конкретные, обозримые временные горизонты? - сказала дипломат. - Сейчас очень были бы востребованы мирные шаги, которые сопровождались бы восстановлением доверия, учетом законных интересов корейского народа. Их следствием должен стать честный политический процесс, а не некая дымовая завеса, за которой скрывались бы все те же направленные против Пхеньяна амбиции Вашингтона и его союзников".

Захарова подчеркнула, что бесконечно действующие против КНДР санкции в их прежнем виде являются "пережитком прошлого", в сохранении которого заинтересованы лишь страны Запада. По ее словам, эти ограничения не приносят никакой пользы, оказывают "самое негативное воздействие на население" республики.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва в СБ ООН со всей прямотой ставит вопрос о бесперспективности санкционного режима в отношении КНДР в его нынешнем виде.

Россия убеждена в том, что рестрикции в самом начале подавляют любые стимулы к переговорному процессу и снижению уровня конфронтации вокруг Корейского полуострова.

Россия применила право вето в СБ ООН и заблокировала представленный США проект резолюции о продлении до 30 апреля 2025 года мандата группы экспертов комитета этого органа по санкциям в отношении КНДР. 13 из 15 членов совета проголосовали за, Китай воздержался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что применение вето на резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о продлении мандата экспертов по санкциям против КНДР соответствует интересам России. В МИД РФ объяснили, что в Москве не могут спокойно наблюдать, как санкции СБ ООН превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств.