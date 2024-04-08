Додик призвал Россию дойти до конца на Украине

России не стоит останавливаться и доверять Западу и необходимо идти до конца на Украине. Об этом заявил глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью телеканалу «Россия 24».

«Россия имеет право защищать свою свободу и свой народ (...) [Президент России Владимир] Путин совершит грубейшую ошибку, если согласится на компромисс [с Западом]. Он должен идти до конца», — рассказал политик.

Додик подчеркнул, что ни одно государство не осталось бы в стороне, если соседняя страна начала бы запрещать ее культуру и язык, как это произошло на Украине с русским населением. Он также добавил, что России, также как и Сербии, не стоит доверять обещаниям Запада и существующим соглашениям, так как они не нацелены на урегулирование конфликтов.

Ранее Додик заявил, что предложенная Германией и Руандой резолюция ООН по геноциду в Сребренице осложнит ситуацию в Боснии и Герцеговине. В частности, он указал, что выставление сербов «геноцидальным» народом обострит межэтнические отношения с хорватами и боснийцами внутри страны.