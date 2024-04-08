Путин дал поручение после доклада о ситуации с паводками в России
Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с паводками и поручил создать специальную правительственную комиссию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Комиссию возглавит сам Куренков.
Как уточнил представитель президента, Путин также получил доклады от губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменских областей.
Lenta.ru: главные новости