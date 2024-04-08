Нарышкин отметил вклад России в сохранение Франции после капитуляции в XIX веке

Россия после капитуляции Парижа в 1814 году не позволила европейским странам расчленить Францию на несколько частей ради сохранения баланса сил, таким образом сохранила ее как европейскую державу. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, приуроченного к 210-летию взятия Парижа русской армией.

"В 1814 году наша страна не просто помогла народам Европы как можно скорее завершить кровопролитную войну, но и всемерно способствовала установлению справедливого послевоенного мироустройства. Оппонируя своим союзникам, прежде всего Великобритании и Пруссии, которые настаивали на расчленении Франции на несколько частей, Россия не позволила унизить побежденную Францию, что могло бы нарушить баланс сил, - сказал он на мероприятии, которое прошло в выставочном зале музея-панорамы "Бородинская битва". - Таким образом, Россия сохранила Францию как великую европейскую державу".

Председатель РИО обратил внимание на то, что Венский конгресс, организованный при ведущей роли российской дипломатии, выработал новую систему международных отношений, обеспечившую Европе несколько десятилетий мира.

"Справедливым будет сказать, что эта система, получившая название Венской, просуществовала ровно до тех пор, пока не была разрушена самими европейскими державами, в том числе бывшими союзниками России, выступившими против нашей страны в ходе Крымской войны", - отметил Нарышкин.

Председатель РИО также отметил важность того, что "Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии во многом сплотили само российское общество".

Перед круглым столом Нарышкин осмотрел выставку "Ликуй, Москва! В Париже Росс!", приуроченную к 210-летию вступления российских войск и их союзников в Париж 19 (31) марта 1814 года, в выставочном зале музея-панорамы "Бородинская битва".

Как напомнили в РИО, капитуляция Парижа была подписана в марте 1814 года, став завершающим событием Отечественной войны 1812 года. За день до капитуляции две армии союзных сил под командованием фельдмаршалов Блюхера и Шварценберга в ожесточенном сражении перекрыли подступы к городу, помешав плану Наполеона I Бонапарта перебросить войска и изменить ход сражения в свою пользу. По итогам Заграничного похода крупные державы убедились в силе русского оружия, а флаг Российской империи в центре Европы стал символом крушения империи Наполеона.