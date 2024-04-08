Медведев назвал лидеров США, Британии и ЕС соучастниками теракта в «Крокусе»

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что соучастниками теракта в крокусе стали президент США Джо Байден, премьер Британии Риши Сунак, глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие лидеры западных стран. Об этом Медведев написал на своей странице в соцсети X.

В своем твите Медведев обратился к лидерам США и Европы, отметив, что им недостаточно слов террористов об обещанном миллионе рублей на украинской стороне. Он обратил внимание, что западные лидеры называют заказчиком теракта «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

«Настоящие работодатели [террористов - прим.ред.] - украинские бандеровцы, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства - все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и другие приспешники. Мы этого не забудем!» - написал Медведев.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. Жертвами теракта стали 144 человека, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

Четверо исполнителей теракта были арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.

Один из зрителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста

5 апреля в Следственном комитете сообщили, что в телефонах фигурантов дела оказались фотографии людей в камуфляже с украинским флагом. Затем ФСБ показала кадры допроса фигурантов. По словам одного из них, координатор теракта сказал им ехать на Украину, где они смогут получить плату за преступление - по одному миллиону рублей на человека.