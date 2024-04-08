Экс-инспектор ООН считает, что США не поддержат идею об отправке контингента на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Франции Эмманюэля Макрона могла быть посвящена передаче последнему сообщения Вашингтона о том, что Соединенные Штаты никак не поддержат Париж в случае отправки французского военного контингента на Украину. Такое мнение выразил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона.

"Полагаю, что Блинкен предупредил Макрона о том, что в этом деле он один, защиты по пятой статье [устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону] не будет, <...> что это плохая идея, и мы [США] ее не поддерживаем", - сказал Риттер, предположив, что подобное сообщение глава Госдепартамента передал всем, с кем Франция могла бы объединиться в вопросе отправки войск на Украину.

По мнению бывшего американского разведчика, Макрон, как и вся Европа, "чувствует себя брошенным Соединенными Штатами". "Думаю, что Блинкен показал ему реальный взгляд на вещи и отчитал его", - предположил Риттер, добавив, что, по его мнению, Макрон "живет с иллюзией", что какое-либо вмешательство в украинский кризис возможно без поддержки Вашингтона.

В распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера говорилось, что Блинкен в ходе визита в Париж встретился с Макроном и обсудил с ним конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Отмечалось, что стороны также обсудили "вызовы, создаваемые КНР", и совместные усилия по укреплению продовольственной безопасности.

Ранее Макрон не исключил возможности отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции на Украине. Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что, по сведениям Москвы, численность этого контингента может составить 2 тыс. человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Франция в апреле может привести в боевую готовность порядка 1,5 тыс. военных для переброски на Украину.