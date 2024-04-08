Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что он посетил Владимирскую область, где проинспектировал укомплектование Объединенной группировки войск контрактными военнослужащими. Позднее данное сообщение было удалено.

«В рамках проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединенной группировки войск посетил Владимирскую область вместе с представителями правоохранительных органов и специальных служб», — говорилось в сообщении.

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В нем он также отмечал, что контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена.