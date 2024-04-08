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Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что он посетил Владимирскую область, где проинспектировал укомплектование Объединенной группировки войск контрактными военнослужащими. Позднее данное сообщение было удалено.

Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале
© РИА Новости
«В рамках проверки укомплектования военнослужащими по контракту Объединенной группировки войск посетил Владимирскую область вместе с представителями правоохранительных органов и специальных служб», — говорилось в сообщении.

Медведев назвал лидеров США, Британии и ЕС соучастниками теракта в «Крокусе»

В нем он также отмечал, что контрольная деятельность на этом направлении будет продолжена.

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