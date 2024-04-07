Лавров: время навязывания миру чужих интересов скоро пройдет

Лавров заявил, что время навязывания миру чужих интересов скоро пройдет
Россия не навязывает миру свои интересы, подобным занимаются другие, но их время скоро пройдет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью, посвященном юбилею председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Текст интервью размещен на сайте МИД РФ.
"Мне приятно выразить надежду, что Валентина Ивановна Матвиенко в своей работе также использует и большой дипломатический опыт. Перед переходом в правительство под председательством Евгения Примакова она работала в должности чрезвычайного и полномочного посла России на Мальте и в Греции, - отметил Лавров. - Проявила себя как жесткий переговорщик, но одновременно понимающий необходимость найти баланс интересов"."Их навязывание всему остальному миру - это не наш стиль, - указал министр. - Эту "нишу" есть кому занимать. Но это время скоро пройдет".