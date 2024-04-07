Лавров: время навязывания миру чужих интересов скоро пройдет

Россия не навязывает миру свои интересы, подобным занимаются другие, но их время скоро пройдет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью, посвященном юбилею председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Текст интервью размещен на сайте МИД РФ.

"Мне приятно выразить надежду, что Валентина Ивановна Матвиенко в своей работе также использует и большой дипломатический опыт. Перед переходом в правительство под председательством Евгения Примакова она работала в должности чрезвычайного и полномочного посла России на Мальте и в Греции, - отметил Лавров. - Проявила себя как жесткий переговорщик, но одновременно понимающий необходимость найти баланс интересов". "Их навязывание всему остальному миру - это не наш стиль, - указал министр. - Эту "нишу" есть кому занимать. Но это время скоро пройдет".