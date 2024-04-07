Любая поддержка Киева лишь затянет боевые действия, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о готовности президента Украины Владимира Зеленского получать помощь со стороны Запада в кредит.

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«Поставки оружия, поставки техники на Украину только задерживают по срокам исход ситуации, и это все понимают. Поэтому лозунг "биться до последнего украинца" в интересах США. Они не оставляют попытку истощить Россию, потому что попытка разорвать Россию в клочья в течение трех месяцев у них не получилась. Теперь они пытаются длительным способом истощать нашу экономику. Это у них тоже не получается. Они, к сожалению, не понимают, что экономика России становится на другие рельсы развития и идет поступательный темп ее развития и изменения. Они этого не видят и не понимают», — сказал депутат. "Зеленский как приспешник политики Запада выполняет их задачи, больше ничего. Поставки оружия только повлияют на лишние жертвы со стороны братского украинского народа". Алексей Чепа, депутат Госдумы

Как заявил Зеленский в эфире телемарафона, американский Конгресс все равно одобрит помощь Украине. При этом политик отметил, что Киев согласился бы на любые условия.