Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года. С 1972 года находилась на комсомольской и партийной работе в Ленинграде, с 1989 по 1991 год была народным депутатом СССР, возглавляла комитет Верховного Совета по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства. В 1991-1998 годах находилась на дипломатической службе, в том числе занимая посты посла на Мальте, а затем в Греции.

С сентября 1998 по март 2003 года - вице-премьер РФ. В 2003-2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после чего стала членом Совета Федерации и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Матвиенко стала первой в истории страны женщиной, занявшей этот пост.

Матвиенко - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награждена высшей российской наградой - орденом Андрея Первозванного.