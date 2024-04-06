После провала на Украине Запад решил использовать Ереван и Кишинев в прокси-войне против России. Это может привести обе страны к утрате суверенитета, войнам и массовым жертвам. Так считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Запад толкает Ереван по украинскому пути. И это становится все более очевидным по мере развития формата Армения-США-ЕС», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

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По его мнению, Вашингтон и Брюссель активно ищут «новые антироссийские полигоны». И все чаще видят в этой роли Молдавию и Армению.

В частности, Слуцкий считает, что закавказский «план» Запада заключается в ослаблении России за счет национальных интересов народа Армении. В перспективе – дестабилизация всего Южного Кавказа. В итоге западная «помощь» обернется утратой суверенитета, гражданскими войнами, жертвами и гуманитарными катастрофами.