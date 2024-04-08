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Полянский: Россия призывает страны поддержать заявку Палестины на членство в ООН

Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН.

РФ призвала страны поддержать заявку Палестины на членство в ООН
© globallookpress.com

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил на заседании ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Ранее Палестина официально попросила СБ ООН рассмотреть её запрос на принятие в состав ООН.

Как отмечал Полянский, СБ ООН в закрытом формате будет рассматривать вопрос о приёме Палестины. Заседание состоится 8 апреля.

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