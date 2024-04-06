Депутат Гурулев прокомментировал сообщения о нападении России на Казахстан

Депутат Госдумы Андрей Гурулев опроверг информацию о том, что Россия готовит нападение на Казахстан.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал аудиосообщение, которое, как утверждается, было записано депутатом Госдумы генерал-лейтенантом Гурулевым. Сообщается, что он отправил его коллегам из комитета ГД по обороне.

В сообщении говорится, что казахи, наблюдая за событиям на Украине, опасаются, что они «будут следующим».

«Но они будут следующими (…) В принципе, я думаю, решение уже есть», — сообщается в записи.

Депутат Гурулев в своем Telegram-канале опроверг эту информацию и заявил о попытке раскачать ситуацию от его имени.

«Это фейк, это хамство. Я понимаю, что нейросети подделывают все, что угодно, поэтому я вас призываю быть бдительными, нас ни с кем не поссорят», — сказал он.

«Лапша Медиа» со ссылкой на результаты анализа системы мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента «Зефир» сообщила, что аудиозапись, которая рассылалась от лица депутата Гурулева, была сфабрикована.

«По результатам анализа фрагментов аудиозаписи, модели детекции спуфинга голоса «Зефира» классифицировали речь в материале как измененную с помощью искусственного интеллекта», — говорится в сообщении. Вероятность генерации аудиозаписи — 90 процентов.

Предполагается, что использовалась популярная нейросетевая модель для переноса голоса (clone voice), которая позволяет перенести голос целевого диктора (мишени) путем преобразования речи, произнесенной другим диктором, зачитавшим требуемый текст.

Сообщение с заявлением депутата Гурулева не получила распространение среди российских СМИ. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений.