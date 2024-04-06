Стало известно, как Россия ответит на появление структур НАТО в Финляндии

Россия обязательно отреагирует, если командные структуры НАТО будут размещены в Финляндии, заявил в интервью ТАСС посол РФ в стране Павел Кузнецов. Дипломат подчеркнул, что ответ будет адекватным, однако не обязательно симметричным. По словам Кузнецова, Россия будет действовать в интересах национальной безопасности.

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Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала Альянса вблизи своих границ. Реакция будет адекватной, но не обязательно симметричной, исходящей из интересов нашей национальной безопасности, — заявил посол.

Как отметил Кузнецов, все прекрасно понимают, что решения о размещении структур НАТО будут приниматься не в Хельсинки, а в Вашингтоне и Брюсселе. При этом посол усомнился в том, что отказ Финляндии от военного неприсоединения и утрата немалой части суверенитета страны помогут ей обеспечить национальные интересы. Кузнецов подчеркнул, что Россия внимательно следит за всеми планами и действиями финских и натовских военнослужащих.

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Ранее российский посол заявил, что граница между РФ и Финляндией стала зоной потенциальной эскалации после вступления страны в НАТО. По словам Кузнецова, еще недавно участок протяженностью более 1,3 тысячи километров можно было назвать территорией добрососедства и сотрудничества.