Посол РФ: Финляндия явно примкнула к "партии войны" против Москвы

Власти Финляндии определенно примкнули к "партии войны" Запада против России. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

"Что касается в целом ситуации вокруг Украины, то здесь Финляндия явно примкнула к "партии войны до победы над Россией", - сказал дипломат.

По словам посла, "об этом свидетельствуют и официальные заявления финского руководства, и объемы военной помощи Киеву".

Посол РФ заявил о возможной отправке Финляндией войск на Украину

Кузнецов также отметил, что Финляндия "входит в десятку крупнейших спонсоров на душу населения украинских властей".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.