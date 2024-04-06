Хельсинки и Москва не смогут вернуться к прежнему формату сотрудничества. Финляндия стала частью агрессивного блока НАТО, рассказал посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов, пишет ТАСС.

«Рано или поздно связи между странами начнут восстанавливаться. Однако, произойдет это не так скоро, как хотелось бы. Здесь все будет зависеть уже не столько от Хельсинки, который во многом утратил свою самостоятельность», — отметил он.

По словам Кузнецова, в любом случае возврата к прежнему формату сотрудничества не будет с учетом того, что Финляндия — член НАТО.

Посол также указал на то, что демонтаж двусторонних отношений России с Финляндией стал результатом односторонних действий финских властей. Очень часто они даже выходили за рамки санкционных установок Брюсселя.

Ранее военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев рассказал, что милитаризация Финляндии не стала неожиданностью для России, Москва готовилась к этому.

По его словам, Россия приняла меры для купирования угрозы. Сюда можно включить создание двух новых военных округов.

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Финляндия не получила выгоду от вступления в НАТО, страна оказалась в сложном положении.