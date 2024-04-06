Антонов высказался об обмене заключенными между Россией и США

Если Вашингтон готовит предложения по обмену заключенных с Москвой, то их обязательно изучат, надо просто подождать, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

«Мне трудно очень… говорить за нынешнюю администрацию американскую. Если они готовят эти предложения, я хочу сказать, что они соответствующим образом будут изучены и наши соответствующие службы дадут адекватный ответ. Вряд ли нам надо сегодня с вами гадать. Надо просто подождать», — указал дипломат.

Его заявление прозвучало по итогам посещения в тюрьме россиянина Романа Селезнева. Он считает, что у осужденного в США россиянина нет шансов выйти из тюрьмы досрочно.

«Таких шансов нет. Есть возможность, если в рамках соответствующего конфиденциального канала его обменяют на кого-либо из американцев. Никаких деталей в этой области я не знаю. Как хорошо сказал Дмитрий Сергеевич Песков, такая вся работа должна проходить в тишине. Мы, в частности дипломаты, не занимаемся данной проблематикой, а занимается специальная служба», — подчеркнул Антонов.

В 2014 году Селезнева похитили американские спецслужбы. Это произошло на Мальдивах. Россиянин был приговорен к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов.