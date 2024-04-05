Антонов предупредил о продолжающейся охоте США за россиянами

По словам посла нашей страны в Вашингтоне, американские власти действуют в третьих странах.

«Затем они добиваются депортации в Соединённые Штаты. А отсюда уже выйти просто очень сложно, если вообще возможно», — отметил дипломат после посещения Романа Селезнёва, отбывающего заключение в тюрьме города Батнер в штате Северная Каролина.

Посол уточнил, что с россиянином «была именно такая история».

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Антонов также заявил, что Москва даст адекватный ответ при получении от США новых идей по обмену заключёнными. Так он прокомментировал высказывания спецпосланника Белого дома по делам заложников Роджера Карстенса. Накануне он сообщил, что Вашингтон готовит Москве новые предложения.