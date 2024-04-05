Мишустин назначил Ирину Негребецкую торгпредом России в Сербии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирину Негребецкую торговым представителем России в Сербии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Негребецкую Ирину Александровну торговым представителем Российской Федерации в Республике Сербия, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в документе.

До этого назначения она занимала пост торгпреда в Дании. Другим распоряжением премьер освободил от должности торгпреда в Сербии Андрея Хрипунова в связи с истечением срока действия его контракта.