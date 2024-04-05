РФ отметила важность соглашения о неприменении силы Грузии в отношении Абхазии

Россия на консультациях в Женеве подчеркнула важность неприменения Грузией силы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам 60-го раунда международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

"Подчеркнуто, что в практическом плане основные усилия необходимо сосредоточить на подлинно приоритетных задачах - обеспечении прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии через заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Грузии в отношении этих республик, а также запуске процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией", - отметили в министерстве.