Лавров: все больше иностранных партнеров РФ признают выбор Крыма

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о росте числа иностранных партнеров Москвы, поддерживающих выбор крымчан о воссоединении полуострова с Россией в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Рады, что все больше иностранных партнеров признают и поддерживают независимый выбор людей Крыма и Севастополя. Их естественное желание говорить на родном языке, развивать свою культуру», — сказано в послании министра по случаю мероприятия, приуроченного к празднованию 10-летия Крымской весны.

В его послании также называется «единственно верным» решение жителей Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией.

«Это позволило защитить жизнь, честь и достоинство крымчан от посягательств русофобского режима в Киеве», — добавил Лавров.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По его словам, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило».

16 марта исполнилось 10 лет со дня проведения референдума о воссоединении полуострова Крым с Россией.