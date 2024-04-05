В МИД объяснили призыв США к Украине не бить по российским НПЗ

США призывают Киев не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), опасаясь последующего роста цен на нефть. С таким заявлением выступил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник, его цитирует РИА Новости.

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«Соединенные Штаты относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Поэтому скачки на цены на бензин дизельное топливо, которые могут произойти в Соединенных Штатах, их беспокоят гораздо больше, чем жизнь людей», — сказал дипломат.

Мирошник также назвал «крайне циничной» позицию Вашингтона «ко всему происходящему в рамках этого конфликта».

В Киеве назвали атаки на НПЗ коммуникацией с россиянами

Ранее стало известно, что Киев согласует с Западом атаки дронов по НПЗ в России. По словам близкого к программе беспилотников страны источника CNN, маршруты всех полетов беспилотников заранее определяются вместе с западными союзниками.