Путин утвердил проведение Всемирного фестиваля молодежи в России раз в шесть лет

Решение проводить Всемирный фестиваль молодежи в России раз в шесть лет утверждено президентом Владимиром Путиным и является окончательным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, это окончательное решение, проработанное между различными ведомствами и которое было утверждено президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Песков добавил, что фестиваль действительно, будет проводиться раз в шесть лет фестиваль.

Ранее глава Росмолодежи Ксения Разуваева на церемонии открытия новых молодежных центров в регионах заявила, что Россия будет раз в шесть лет проводить Всемирный фестиваль молодежи.