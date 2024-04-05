Пресс-секретаря резидента России Дмитрия Песков попросили прокомментировать заявления глава Франции Эммануэля Макрона, что у Парижа есть информация о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены», — заключил Песков.

До этого Макрон заявил, что у Парижа якобы появилась в распоряжении «полезная информация об организации и заказчиках теракта в московском «Крокус Сити Холле».

Президент признался, что поручил директору спецслужб и главе соответствующего ведомства провести переговоры технического характера в целях выяснения подробностей и в качестве солидарности с Россией. При этом он не стал раскрывать имеющиеся у Франции сведения, но отметил, что они касаются предпосылок, целей и организации минувшего теракта.

В Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).