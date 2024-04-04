Россия и АСЕАН готовы сотрудничать для наказания причастных к теракту в "Крокусе"

Члены рабочей группы Россия - АСЕАН по противодействию терроризму и транснациональной преступности осудили теракт в "Крокус сити холле" и подтвердили готовность совместно работать для привлечения к ответственности всех причастных и искоренения причин терроризма. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам 11-го заседания рабочей группы, состоявшегося 3 апреля.

"Партнеры России выступили с решительным осуждением кровавого террористического акта 22 марта в "Крокус сити холле", выразив свою солидарность российской стороне. Участники встречи подтвердили готовность к совместной работе по искоренению причин терроризма, пресечению его материальной и иной поддержки, а также привлечению к ответственности всех причастных к этому лиц", - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что в ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по оценке региональных и глобальных угроз антитеррористической безопасности, подтвержден общий настрой на наращивание подлинно конструктивного взаимодействия между Россией и АСЕАН.

"Намечены планы дальнейшей практической работы на данном направлении для сохранения доказавших свою эффективность асеаноцентричных механизмов безопасности", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча стала первой после пятилетней паузы, что "является важным подтверждением востребованности данного формата, который приобретает особое значение в нынешних условиях многократного усиления угроз международной системе безопасности", указали в МИД.

Проведение очередного заседания рабочей группы предварительно запланировано на 2025 год. Площадкой выступит Малайзия.