Медведев призвал не брать в плен натовцев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» призвал к максимально жесткому отношению к солдатам НАТО на территории Украины.

Политик отметил, что западные лидеры в последнее время часто поднимают тему об отправке войск НАТО на Украину.

Вместе с тем, уточнил Медведев, они заявляют, что «никакой интервенции не планируется». Они допускают, что отдельные формирования войдут в район Львова и, может быть, Киева для разгрузки украинской армии.

По его мнению, главы государств и правительств успокаивают население своих стран, заверяют своих жителей, что «гробов будет мало», а русских, что большой войны не будет.

Медведев предположил, что Запад «держит весь мир за дураков». Он пояснил, что любые подразделения стран НАТО будут обязаны выполнять приказы офицеров ВСУ. Следовательно, добавил он, не просто будут выполнять функции инструкторов, а станут частью регулярных сил, сражающихся против ВС РФ.

В связи с этим, подчеркнул зампред Совбеза РФ, отношение к натовцам может быть только как к врагам, как к особым врагам — как к элитным подразделениям, «карателям типа гитлеровского СС».

«В отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине», — резюмировал Медведев.

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