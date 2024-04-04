Путин процитировал Священное Писание на совещании с правительством

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства вспомнил Евангелие. Фрагмент выступления главы государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист «России 1» Павел Зарубин.

По мнению главы государства, проповедники нужны и сейчас, чтобы защищать культуру и историю страны.

«Я вспомнил Евангелие. Иисус пришел в Галилею, увидел рыбаков и сказал: «Идите за мной и вы будете ловцами людей». Они стали проповедниками», — отметил российский лидер.

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Он подчеркнул, что это очень важно сегодня, когда Россия вынуждена защищать традиционные ценности.