В Госдуме ответили на желание США разместить свои ракеты в Азии

План Пентагона по размещению ракет средней дальности в Азии приведет к осложнению ситуации вокруг Тайваня, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По мнению парламентария, это решение вызовет напряженность в регионе.

Мы против нагнетания любой эскалации в мире. Естественно, ситуация в Азии тоже напряженная, такие решения Соединенных Штатов Америки будут способствовать осложнению отношений и ситуации вокруг Тайваня, — объяснил депутат.

Командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн накануне заявил, что США намерены для сдерживания Пекина разместить в регионе ракеты средней дальности. Речь может идти о пусковых установках Typhon.

Ранее в Пентагоне увидели в России угрозу для США. По словам главы Северного командования ВС США (NORTHCOM) Грегори Гийо, Россия имеет самый большой в мире запас стратегических и нестратегических ядерных вооружений и у нее есть возможность нанести удар по Северной Америке. Также, отметил он, Москва располагает «значительными возможностями» в киберсфере. Генерал уже не в первый раз заявляет об угрозе от России для Северной Америки. Он также выражал обеспокоенность по поводу использования российскими военными атомных подлодок типа «Северодвинск», оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».