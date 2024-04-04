В Совете Федерации оценили необходимость новой мобилизации

Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о якобы новой волне мобилизации в РФ летом.

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«В России новая волна мобилизации не планируется. Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных», — заявил РИА Новости Виктор Бондарев.

По его словам, заявление Зеленского — это провокация. Он отметил, что новые волны мобилизации актуальны именно для Украины, а не для России. До этого глава Украины заявил, что летом в России начнется новая волна мобилизации, во время которой будет призвано 300 тысяч человек.

В Кремле этот вброс также назвали фейком. Кроме того, мобилизация не планируется для создания буферной санитарной зоны на Украине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит «Ридус».