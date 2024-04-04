Лавров сравнил заявления Борреля о роли Украины со словами рейхскомиссара Коха в 1942 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил рассуждения главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о роли Украины в конфликте Запада с РФ с высказываниями рейхскомиссара оккупированной Украины Эриха Коха 1942 года.

"А рассуждения Борреля про украинцев и про то, ради чего там, собственно, Европа занимается этим вопросом, - они прямо перекликаются с заявлением рейхскомиссара Эриха Коха 1942 года: "Украина для нас объект эксплуатации. Она должна оплатить войну. Ее население надо использовать как второсортный народ для решения военных задач, даже если его население надо ловить с помощью лассо". Что сейчас, собственно говоря, происходит уже на наших глазах", - подчеркнул Лавров.